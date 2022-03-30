Датский мебельный ретейлер JYSK полностью уйдёт с российского рынка

Датский мебельный ретейлер Jysk заявил, что полностью закрывает свои магазины в России, пишет «Интерфакс». Как отметил президент и CEO JYSK Ян Бёг, менеджмент и собственники компании не видят других альтернатив. С 31 марта магазины сети временно откроются для распродажи оставшегося товара.

После четырёх недель временного закрытия магазинов JYSK в России стало понятно, что JYSK закроется окончательно и полностью покинет Россию, — сообщили в JYSK.

С 31 марта магазины сети временно откроются для распродажи. После того, как товары будут проданы, магазины окончательно прекратят работу, а их сотрудники получат зарплату в соответствии с местным законодательством.

Ян Бёг добавил, что никто в управленческой команде не рад этому решению, однако в текущей ситуации менеджмент и собственники JYSK «не видят альтернатив прекращению операций в России».

Ретейлер 3 марта объявил о временном закрытии магазинов в России, а также приостановил онлайн-продажи в стране «до дальнейшего уведомления».

Первый магазин датского конкурента IKEA — JYSK появился в России в июне 2020 года в Москве. В настоящее время сеть насчитывает 13 магазинов в РФ. В перспективе компания планировала увеличить их количество до около 200.

Крупные западные компании начали уходить с российского рынка после того, как президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Так, например, крупнейшие чешские производители пива прекратили поставки в Россию, среди них Plzensky Prazdroj, Pilsner Urquell, Kozel, Staropramen, Budejovicky Budvar и Bernard. Кроме того, о приостановке своей деятельности в России уже сообщили компании Nike, Apple, Dell, Ford, BMW, Harley-Davidson и многие другие.