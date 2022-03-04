IKEA назвала дату временного закрытия магазинов в России

IKEA объявила о приостановке продаж в магазинах, на интернет-площадках и в студиях IKEA в России начиная с 4 марта 2022 года. Как сказано на официальном сайте компании, информация об обслуживании уже совершённых покупок и услуг будет опубликована дополнительно.

Информацию об обслуживании уже совершённых покупок и оформленных услуг вы найдёте на сайте IKEA.ru в ближайшее время, — говорится в сообщении.

IKEA решила приостановить деятельность в России и Белоруссии. Компания останавливает импорт и экспорт, всё производство в РФ, продажи в магазинах, в том числе и онлайн. Поводом для этого стала спецоперация России на Украине и серьёзные нарушения в цепочке поставок, которые связаны с введением санкций против РФ.

Как пояснил гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов, IKEA не уходит из РФ навсегда, а только отправила сотрудников на оплачиваемые трёхмесячные каникулы. Эксперт подчеркнул, что в РФ около 40% мебели иностранного производства и на IKEA приходится «совсем немного», несмотря на агрессивную рекламу и наличие собственной аудитории. По его словам, дефицита мебели в РФ в сложившихся условиях не ожидается.