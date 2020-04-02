Обесценивание российской нефти грозит потерями добывающим компаниям, отечественной экономике и, конечно, бюджету. Ранее, стало известно, что стоимость экспортной марки Urals опустилась до отрицательных значений. В таких условиях малые нефтяные компании могут остановить своё производство, сообщили NEWS.ru в отрасли. Кто больше всех пострадает от отрицательных цен, — в материале портала.

Парадоксальная для российской нефти ситуация впервые возникла на этой неделе. Котировка Argus fip Западная Сибирь опустилась ниже нуля — до минус 1200 рублей за тонну. То есть, затраты на транспортировку, оплату экспортной пошлины и другие расходы превысили среднюю стоимость Urals в портах Роттердам (Нидерланды) и Аугуста (Италия), сообщило агенство Argus. По его информации, поставщики беспокоятся, что продолжительный период низких цен будет способствовать нулевой или даже отрицательной доходности продаж нефти в России.

Между тем, в первые дни апреля цена сорта Urals в Северо-Западной Европе упала до $10,5 за баррель — минимального уровня с марта 1999 года. При этом, традиционный дисконт российского сырья к эталонной марке Brent оказался на максимальном уровне с июня 2008 года — $4,75 за баррель.

Причина падения стоимости — отсутствие спроса на нефть. Предложение на рынке больше, чем нужно, и есть более удобное сырьё. Открытый демпинг в течение месяца привел к тому, что все кто хотел, уже закупили нефть, и сейчас просто некому её брать. Егор Клопенко создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS создатель клуба венчурных инвесторов iTLEADERS

По его мнению, многие компании, включая российские, могут перейти к снижению добычи. Скорее всего, в условиях ценовой войны, они просто не объявят об этом, но обязательно сделают, так как в текущей ситуации наша страна, да и другие игроки, просто не могут позволить себе терпеть убытки, считает эксперт.

Для компаний c невысокими объёмами добычи — до 50 тыс. т в год, отрицательные цены означают, по сути, остановку производства, отметила генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» Елена Корзун. По её словам, число таких компаний в России доходит до сотни. При этом, в общих объёмах российского производства их доля незначительна.

Dan DeLuca/flickr.com

Для чуть более крупных компаний, с объёмом добычи до 500 тыс. т в год, всё будет зависеть от ситуации с ценами на внутреннем рынке. Последние тендеры на прошлой неделе просто не состоялись, потому что цена очень низкая, а продавать ниже себестоимости никто не хочет. Между тем небольшим производителям негде хранить нефть, так что ситуация очень тревожная. Елена Корзун генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть» генеральный директор Ассоциации независимых нефтегазодобывающих организаций «АссоНефть»

По её словам, таких низких котировок российский рынок последние годы не знал — давали $7 за баррель в 1997, но до отрицательного значения цена не падала никогда.

Чтобы поддержать небольших производителей, «АссоНефть» написала письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина с просьбой дать нефтяникам отсрочку по уплате НДПИ на один квартал или до стабилизации цен на уровне $40-45 за баррель, сообщила NEWS.ru Елена Корзун. Речь идёт о компаниях с уровнем добычи до 500 тыс. т в год. Ответа пока не последовало.

Крупные нефтяные компании пока остаются на плаву и не нуждаются в господдержке, считает старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов.

Опасно не краткосрочное падение стоимости Urals, а длительный период низких цен. Если такие котировки продержатся несколько месяцев, тогда действительно будут проблемы. В этом случае, наверняка, упадут инвестиции компаний, возможно им придётся сокращать и операционные расходы. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

Он полагает, что компании, у которых высокая себестоимость добычи, будут вынуждены её сократить. В первую очередь это коснётся старых месторождений, где высокая обводнённость и нужны дополнительные затраты для поддержания производительности скважин, отмечает специалист.

По его мнению, низкие цены — порядка $20-30 за баррель Brent — могут продержаться в течение нескольких месяцев, и в таких условиях, Россия, скорее всего, не станет увеличивать производство сырья.

Напомним, с 1 апреля прекратило действие соглашение о сокращении добычи сырья ОПЕК+ и его участники вправе добывать сколько они хотят. Однако, как сообщили источники Bloomberg, российские нефтяные компании пока не станут наращивать свою добычу.

Бюджетный дефицит

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Стоимость Urals уже опустились ниже отметки, при которой компании платят экспортную пошлину в бюджет. При средней стоимости до $109,5 за тонну (примерно $15 за баррель) на средиземноморском и роттердамском рынках, пошлина равна нулю.

Самые большие последствия от падения цен на нефть ждут именно российский бюджет, который практически не будет получать от нефтяников денег, отмечает Сергей Суверов. Он поясняет, что федеральный бюджет сбалансирован при цене $42 за баррель, значит при текущем уровне котировки неизбежен его дефицит, а расходы будут финансироваться за счёт резервов.

Между тем, пока падение сырьевых цен не сильно сказалась на притоке средств. На 24 марта нефтегазовые доходы с начала года сократились всего на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го , хотя цены уменьшились почти в три раза, отметил директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ Владимир Назаров.

Есть большая задержка между изменением текущих цен и тех, что прописаны в контрактах российских компаний. Пока мы поставляем нефть по старым контрактам и падение доходов не такое большое. Плюс произошло некоторое ослабление российской валюты, поэтому в рублёвом выражении потери от снижения котировок не так велики. Владимир Назаров директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ директор Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ

Вместе с тем, он уверен, что в дальнейшем снижение нефтегазовых доходов будет усиливаться. Во-первых, будет уменьшаться экспортная пошлина и доходы от неё, во-вторых, снизятся поступления от налога на добычу полезных ископаемых. По мнению эксперта, фактор низких цен скажется на доходах во втором и третьем кварталах, и дефицит бюджета при таких ценах, естественно, будет.

Больше всего от падения стоимости нефти рискует курс рубля, считает заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов. По его словам, при такой стоимости сырья рубль должен быть гораздо слабее, но Банк России тратит существенные ресурсы на его поддержку. Это расходование средств долго продолжаться не может, считает эксперт.

Как писал NEWS.ru, с 19 марта ЦБ РФ начал продавать иностранную валюту из средств ФНБ для оплаты приобретаемого пакета акций Сбербанка. При этом, ежедневный объём продаж валюты, зависит от отклонения цены нефти марки Urals ниже уровня $25 за баррель.

Александр Абрамов считает, что если текущая ситуация сохранится на несколько месяцев, российская экономика может впасть в рецессию. Она может наступить во втором и третьем кварталах, но мы об этом узнаем только к концу лета, отмечает эксперт. При этом, низкие цены на нефть добавляют проблем экономике, и без того несущей потери в условиях эпидемии коронавируса.

Доля ТЭК в российском ВВП составляет порядка 20%-25%. Но от экспортной выручки нефтяников зависит также состояние других отраслей, в том силе сферы услуг, а это уже порядка 60% российского ВВП. Для предоставления услуг нужно, чтобы у людей были деньги, а их наличие зависит от того, есть ли доходы от экспорта сырья у компаний и в бюджете. Александр Абрамов завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований при РАНХиГС

Он также пояснил, что снижение нефтяных доходов сказывается на российском фондовом рынке, который уже упал более чем 40%. Дело в том, что пять крупнейших нефтегазовых компаний России дают почти половину капитализации российского рынка, а их стоимость снижается из-за падения цен на нефть.