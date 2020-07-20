Хранилища нефти США вряд ли будут пользоваться большим спросом у других государств, считают опрошенные NEWS.ru эксперты. Ранее стало известно, что Вашингтон может сдать в аренду Индии место в своих стратегических запасниках. Эксперты полагают, что Штаты просто решили заработать на хранилищах в условиях, когда поставщики ищут любой способ пристроить нефть.

Возможность хранения индийских запасов нефти в США предусматривает подписанный на днях Вашингтоном и Нью-Дели меморандум о взаимопонимании. Индия намерена воспользоваться этим вариантом и держать часть своего сырья в Штатах и может использовать его как для собственных нужд, так и для перепродажи на мировом рынке в случае роста мировых цен, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Press Trust of India.

Хранить индийскую нефть предполагается в подземных резервуарах в штатах Техас и Луизиана, где размещён стратегический резерв сырья Соединённых Штатов. Это четыре подземных хранилища на северном побережье Мексиканского залива, способные вместить 714 млн баррелей нефти.

Между тем в апреле США уже договорились предоставить место для хранения стратегических запасов Австралии, которая с 2018 года создаёт свои резервы сырья, пишет S&P Global Platts.

Shane Bevel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Несмотря на рост запасов и постепенное заполнение нефтехранилищ по всему миру, в американских свободное место ещё есть. По данным Управления энергетической информации Минэнерго США, стратегический резерв по состоянию на 10 июля содержал 656,1 млн баррелей. Таким образом, хранилища могут принять ещё 57,9 млн.

С апреля объём стратегических запасов вырос на 21,2 млн баррелей, но в целом Штаты пока не собираются сильно их наращивать. Министерство энергетики предлагало на фоне мартовского обвала цен пополнить резерв, закупив нефть на $3 млрд, однако инициатива не получила одобрение конгресса. В результате хранилища стали предоставлять место частным американским компаниям, которым нужно было куда-то девать добытое сырьё.

Теперь арендаторами могут стать и другие государства, хотя до этого года стратегические хранилища служили только США. Вашингтону это только на руку, уверены эксперты.

В итоге иностранцы купят американскую нефть и оставят её там же, да ещё и заплатят за это, отмечает аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов. По его словам, для США — шаг весьма удачный: производители нефти получат дополнительный спрос, а бюджет — доходы с аренды хранилищ.

Индия выбрана не случайно — это крупнейший потребитель американской сланцевой нефти — закупает до 400 тысяч баррелей в сутки. Другого такого лояльного клиента США вряд ли найдут. К тому же Индия сама нуждается в диверсификации, и закупки в США носят для неё стратегический характер — позволяют снизить зависимость от мусульманских стран ОПЕК. То есть сделка имеет не двойной, а даже тройной эффект для Штатов: помимо притока денег для отрасли и бюджета они смогут ещё крепче привязать Индию к своему сланцу. Валерий Емельянов аналитик ИК «Фридом Финанс» аналитик ИК «Фридом Финанс»

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев полагает, что США хотят частично переложить на другие страны стоимость хранения своих стратегических запасов, которая продолжает расти из-за сильной изношенности фондов.

Стратегически нефтехранилища США — старые, они созданы ещё в 70-е годы и требуют обслуживания. Срок их эксплуатации практически истёк. В 2014 году рассматривался вопрос о сокращении объёмов стратегических резервов, потому что они убыточны для государства, но решение принято не было. А ведь это большие деньги — десятки миллиардов долларов, которые просто находятся под землёй. Алексей Белогорьев заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов

По примеру Китая

Тема нефтехранилищ была одной из важнейших на нефтяном рынке в апреле и мае — все опасались, что они заполнятся на 100% и избыток сырья будет некуда девать. Дело в том, что потребление нефти упало из-за карантина на фоне COVID-19, а добыча в какой-то момент даже выросла после распада сделки ОПЕК+.

Igor Golovniov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Теперь США хотят заработать на истории с хранилищами, которые стали востребованными на фоне шоков, произошедших в последние месяцы, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Думаю, США видят некоторую востребованность в услугах по хранению, исходя из того, что сделал, например, Китай. КНР заполнила чуть ли не все свои хранилища нефтью, которая в определённый момент была очень дешёвой — по $15–25 за баррель. Теперь Пекин использует это сырьё для своих нужд и может продать. Игорь Юшков аналитик Фонда национальной энергобезопасности аналитик Фонда национальной энергобезопасности

Как писал NEWS.ru, Китай в июне установил исторический рекорд по импорту нефти, покупая в среднем 12,9 млн баррелей в сутки. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года поставки сырья в страну прибавили 34%.

Нефти оказалось так много, что крупнейший покупатель сырья в мире даже решил немного его продать. По информации агентства Bloomberg, Китай реализовал около 1 млн баррелей из своих резервов на международном рынке.

Чжоушань, Чжэцзян, Китай Tpg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Возможно, Индия тоже хочет заработать на нефти, хотя стратегически это не самая верная идея, отмечает Игорь Юшков. Он поясняет, что Пекин воспользовался определённым моментом на рынке, когда стоимость сырья сильно упала на фоне ценовой войны, развязанной Саудовской Аравией. Вряд ли можно ожидать, что такая же ситуация повторится, считает экономист.

Думаю, что массового хранения нефти других стран в США не будет. Её лучше держать на своей территории. Так делают европейские государства, Китай, да и остальные импортёры. Если не хватает хранилищ, КНР сооружает новые. Не удивлюсь, если Индия также будет строить у себя нефтехранилища, а использование американских — это временная мера, — отметил эксперт.

Хранить сырьё у себя — довольно затратно, обращает внимание Алексей Белогорьев. У России, например, нет своих стратегических хранилищ, хотя с точки зрения балансировки рынка они были бы уместны. Для Индии и Австралии — это технически сложно, дорого, поэтому они этого тоже не делают, пояснил эксперт.

Тем не менее он также полагает, что хранение нефти в США не станет распространённым явлением. Здесь больше политики, чем здравого смысла, уверен экономист. К тому же речь идёт о небольших объёмах, поскольку 85–90% имеющегося места США используют для своего стратегического резерва.

Ход слоном

Источники Press Trust of India пояснили, что создание Индией новых собственных хранилищ стратегических резервов нефти потребует огромных затрат и займёт несколько лет. В свою очередь, расходы на аренду американских стратегических хранилищ будут относительно небольшими. Однако чтобы доставить сырьё из США на индийские НПЗ, потребуется целый месяц.

У американских хранилищ ограниченная пропуская способность — чуть более 4 млн баррелей в день, то есть нефть нельзя забрать быстро, предупреждает Алексей Белогорьев.

Shane Bevel/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Скорее всего, в хранилища США будет закачиваться сланцевая нефть, на которой работают не все индийские НПЗ, и физической доставки именно этого сырья из Штатов не будет, считает Игорь Юшков. По его словам, всё сведётся к своповым операциям — обмену нефтью. Сырьё из хранилищ останется в США или уйдёт в другую страну, которая отдаст Индии нефть, купленную, например, на Ближнем Востоке.

В настоящее время нефтяные запасы Индии составляют 5,3 млн тонн (порядка 39 млн баррелей) и размещаются в хранилищах на восточном и западном побережьях страны.

Около 40 млн баррелей хватит лишь на 10 дней обеспечения страны сырьём. Давняя цель, поставленная правительством Индии, — довести объёмы до 400 млн баррелей, чтобы покрывать трёхмесячное потребление нефти. Собственными силами и за короткий срок такую инфраструктуру страна выстроить не сможет. Поэтому был найден компромисс: арендовать хранилища в США, а заодно диверсифицировать поставки, — отмечает Валерий Емельянов.

Для Австралии, по его словам, аренда хранилищ — это способ застраховаться от возможного дефицита нефти в отдалённом будущем. Австралийцы рассчитывают, что при необходимости смогут оперативно обеспечить себя американской нефтью, купленной заблаговременно по более низким ценам. Большого экономического смысла в этом нет, скорее, речь о том, что США и Австралия в очередной раз расписались в вечной дружбе и скрепили это небольшим контрактом на $60 млн, считает эксперт.

Между тем стратегические запасы логично хранить у себя, а не в другой стране, отмечает Игорь Юшков. Он пояснил, что в тех же США стратегические резервы появились как ответ на энергетический кризис 1973 года, когда арабские страны перестали поставлять нефть западным государствам. Тогда стало ясно, что нужны запасы, которые позволят продержаться хотя бы месяц в случае остановки импорта. Поэтому если вы хотите использовать резервы как страховку от падения импорта, надо держать их у себя. Так сделал Китай, который сейчас имеет много хранилищ на своей территории, пояснил экономист.

Он считает, что риски хранения нефти в другой стране для Индии сейчас невелики, потому что США не воспринимают её в качестве конкурента на мировом рынке.

С другой стороны, практика показывает, что если ты держишь какие-то запасы в США и поссорился с Вашингтоном, то не всегда есть возможность вывести свои активы. Российские инвестиции в американский госдолг сократились во много раз именно потому, что есть угроза, что деньги будут арестованы в рамках санкционной политики. Сейчас Индии ничего не грозит, но по мере того как экономика страны будет расти и США начнут воспринимать её как конкурента, риски того, что они не вернут нефть из хранилищ, возрастут, — отметил специалист.

Экономист привёл в пример Венесуэлу, которая хранила запасы золота в разных странах. Когда она захотела его забрать, драгоценный металл ей просто не отдали. Также и здесь, если начнётся полномасштабный кризис и будет дефицит нефти, Индия может не увидеть своих запасов, предупреждает эксперт.