Чубайс рассказал о последнем дне работы в «Роснано»

https://static.news.ru/photo/352a8f56-354d-11eb-9b62-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал, когда завершит работу в компании. Четверг 3 декабря — его последний день в должности.

Он выступил на Конгрессе предприятий наноиндустрии — 2020. И там он сообщил, что это также последний для него конгресс.

Здесь будет масса важных и, надеюсь, интересных заявлений и дискуссий. Но так получилось, что для меня это последний конгресс, как и последний день работы в компании, — заявил Чубайс.

Ранее стало известно, что правительство утвердило отставку Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Камбин рекомендовал назначить его преемником Сергея Куликова.

Куликов, с 2018 года являющийся первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии, уже высказался о планах работы на новом месте. Он отметил, что идеи должны превращаться в продукты, а продажи — в долгосрочные контракты с сервисной поддержкой. Он также заявил, что необходимо выводить на промышленный уровень экспериментальные производства. Всё это, по словам Куликова, будет его приоритетными задачами во главе «Роснано».

Как ранее писал NEWS.ru, Анатолий Чубайс может занять должность в постоянном представительстве России в ООН. По неофициальной информации, его кандидатуру рассматривают на новый пост.