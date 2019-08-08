Продолжающаяся американо-китайская торговая война вызвала опасения по поводу снижения мирового спроса на энергоносители и практически свела к нулю усилия стран ОПЕК+ по стабилизации глобального нефтяного рынка. Чёрное золото за 7-8 августа буквально взорвало торги, сначала потеряв свыше $2, а потом частично отыграв обвал. Что привело к таким скачкам — в материале News.ru.

Нефть продолжала резко падать 7 августа вслед за мировыми биржами, которые в начале американской сессии возобновили снижение. Однако это происходило, скорее, по инерции. Индексы продолжали отыгрывать тарифы Дональда Трампа на китайский импорт с ответным ослаблением юаня и «рикошетом» задели нефть.

Как пояснил News.ru шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв, нефтяные фьючерсы зацепили огромный пул защитных стоп-приказов, располагавшихся в очень большом количестве ниже критичного на тот момент уровня поддержки $58,5 по марке Brent. Но спустя время после того, как цены и без того уже упали почти на $2 до $56,7, эффект усугубился данными о небольшом росте запасов топлива в США, что оказалось дополнительным неприятным для нефти сюрпризом на фоне восьми недель подряд снижения запасов за июнь-июль.

В результате цены в моменте опустились благодаря этому набору технических причин до нового «дна» в $55,88. Однако к вечеру 7 августа, ощущая неадекватность движения фундаментальным реалиям, нефтетрейдеры пришли в себя, и цены так же быстро начали отскакивать. После чего и в Америке, и в Азии биржи тоже воспряли, видя отсутствие каких-либо новых обостряющих шагов с китайской или с американской стороны. Плюс небольшое восстановление курса юаня, а не новое ослабление китайской валюты. Пётр Пушкарёв шеф-аналитик TeleTrade

Поэтому 8 августа нефть торгуется в основном на более разумных, хотя всё ещё низких уровнях в диапазоне $57,5-58 за баррель.

Как таковых веских оснований для сильной спекулятивной игры по нефти в направлении $50, как это происходило под Новый год, объективно нет. Но это не значит, уверяет аналитик, что нефтетрейдеры не смогут вести в ближайшие недели такую игру, обращая себе на пользу тревожные настроения инвесторов. Тем более, что за желанием поглубже опустить цены на нефть, помимо чисто спекулятивного интереса, стоят финансовые интересы влиятельных людей и не только на Западе.

Global Look Press

По словам Пушкарёва, будет активно обыгрываться тема снижения темпов мирового роста вплоть до угрозы мировой рецессии, хотя действительность здесь и смотрится пока намного скромнее буйных фантазий. Так, новостные ленты будут регулярно напоминать и о мнимом смягчении позиции США в отношении Ирана, и о больших возможностях роста объёмов добычи в бассейне Permian и на других американских месторождениях, о строящемся трубопроводе из Техаса на Восточное побережье, и прочем, что в будущем способно повлиять на рост добычи, несмотря на то, что весь год активно падает число работающих сланцевых установок.

В реальности также преувеличена взаимосвязь между обострением торговых войн с коррекцией бирж и возможным падением мирового спроса на сырьё, считает Пушкарёв. Получается, что диапазон «справедливых» цен по-прежнему ближе к $63-65. Однако игра на понижение может и продолжиться, если нефти не удастся в ближайшие дни уверенно закрепиться хотя бы выше $58.

Вся надежда на ОПЕК+

Эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов напомнил, что после последнего саммита G20 страны ОПЕК+ решили оставить прежние квоты сокращения добычи нефти в рамках 1,2 млн баррелей в сутки, при этом ставка была сделана на то, что Дональд Трамп и Си Цзиньпин придут к соглашению по торговым спорам и угроза снижения темпов экономического роста исчезнет. Этого ожидали и многие участники мировых финансовых и сырьевых площадок.

Но похоже, что терпение США лопнуло и новый виток торгового конфликта оказался абсолютно некстати и застал многих инвесторов врасплох. Что и вызвало резкое снижение цен на нефть и масштабный рост волатильности на торговых площадках. Гайдар Гасанов эксперт «Международного финансового центра»

И странам ОПЕК+ необходимо было бы на такой вот случай создать некоторую «подушку безопасности», пересмотрев квоты не на 1,2 млн баррелей в сутки, а как минимум на 1,6-1,8 млн, чтобы нивелировать отрицательный эффект, который мы сейчас наблюдаем. При этом, если они сократили бы добычу нефти на 1,8 млн баррелей в сутки, считает Гасанов, то цены на нефть подскочили бы к $75 за баррель. При негативном сценарии и снижении на 14%, которое можно было наблюдать, — в таком случае нефть торговалась бы в районе $62-63 за баррель, а не $56.

При текущей ситуации страны ОПЕК, а именно её лидер — Саудовская Аравия вынуждены предпринимать какие-либо меры, чтобы остановить свободное падение цен. И если сейчас они проведут внеочередное заседание и примут решение сократить до 2 млн баррелей в сутки, то это может стабилизировать рынок и вернуть нефтяные котировки в диапазон от $60 до $65 за баррель, отмечает эксперт. При сокращении текущих условий цены на нефть по-прежнему будут находиться под давлением.

Ministry of Energy Russia/via Globallookpress.com

В свою очередь эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев заявил, что инвесторы закладывают в текущие цены реализацию наихудшего сценария: торговое противостояние вполне может усилиться в ближайшее время.

Опасения вызывает самый низкий с 1992 года рост ВВП Китая — 6,2% во втором квартале 2019 года. Несмотря на данный негатив ожидать существенного падения нефтяных цен не стоит: на рынке сохраняется баланс спроса и предложения, а значит котировки в ближайшее время должны будут вернуться в диапазон $60-65, где и пробудут до конца года. Геннадий Николаев эксперт Академии управления финансами и инвестициями

Тем не менее нефтяной рынок не имеет на данный момент чётких ориентиров роста. Остаётся надежда на то, что страны картеля вмешаются в ситуацию и предпримут шаги по стабилизации.