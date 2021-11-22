Что Гоголь написал бы о Чубайсе

Без всякого сомнения, Анатолий Борисович Чубайс — персонаж вполне исторический. Исторический в гоголевском смысле, то есть постоянно являющийся героем разного рода историй. Всей стране он стал известен в качестве пионера народной приватизации, символом которой стал ваучер, оценённый Чубайсом сразу в две «Волги». Впоследствии реформатор как-то стыдливо уходил от ответа, на каких расчётах строилось его историческое заявление. Но именно тогда проявился его талант работы с медиасообществом, многие видные представители которого регулярно получали гонорары по ведомости прямо в Росприватизации.

Так что медийная аура великого реформатора изначально окружала Чубайса, который на все претензии по поводу сумбурной и убыточной для государства приватизации уверенно возражал, что главное было — заступить коммунистам путь обратно к власти. Вопреки всем либеральным мантрам, политика опять взяла верх над экономикой.

Затем Анатолий Борисович занимался реорганизацией нашей Единой энергетической системы России (РАО «ЕЭС России»), делил и соединял, отключал за неуплату даже стратегические ракетные части и постоянно поднимал плату за киловатты. Рост цен объяснялся необходимостью модернизации устаревшего оборудования. Вот только когда в столице случился роковой блэкаут, когда тысячи москвичей застряли в остановившихся лифтах и в туннелях метро, вдруг выяснилось, что на подстанциях трансформаторы «помнят» ещё Алексея Косыгина. Следов модернизации не обнаружили. Зато многие успели сделать себе состояние на руководимой Чубайсом энергетике, как находящийся ныне под следствием миллиардер Михаил Абызов. Впрочем, самой удачной сделкой Анатолия Борисовича в РАО стала продажа с аукциона его просиженного за годы руководства кресла.

И вот наступила эпоха нанотехнологий, которые одно время просто представлялись областью неминуемого российского технологического прорыва. Естественно, кто ещё мог начать вспахивать такую финансовую целину, как не наш герой. Вот только денег от государства «Роснано» требовало всё больше, а расплачивалось в основном наполеоновскими планами. Вроде иногда даже с большой медийной помпой начинало строить какие-то предприятия, например, по производству элементов для солнечных батарей в Новосибирске. Но потом вполголоса признавалось, что расчёт был на Китай, а с ним что-то не связалось. Правда, руководство шло на жертвы, обещая отныне не летать бизнес-джетами, а скромно перемещаться в первом классе. Но публика такие самоограничения почему-то не оценила. Ну просто чистый Гоголь.

pixabay.com

Но апофеозом деятельности «Роснано», планово-убыточной конторы, стало выступление Чубайса на новогоднем корпоративе, когда он произнёс вошедшую в мемы фразу: «У нас много денег, очень много денег. Будет и вторая премия!» Как говорится, танцевали, веселились, подсчитали — прослезились. Теперь наследники Чубайса в «Роснано» фактически объявляют о банкротстве предприятия, начиная мучительные переговоры с кредиторами о неподъёмных долгах. Как сейчас шутят в Интернете в подражание Высоцкому: «Где деньги, Толь?»

Но история продолжается. И ныне Анатолий Борисович, позабыв о «Роснано», исполняет роль спецпредставителя по связям с международными организациями. И, как считают многие эксперты, вдохновенно агитирует за «зелёную энергетику» в той форме, как её пытаются продвигать наши «западные партнёры», видящие в этой концепции рычаг сохранения своего контроля над мировой экономикой. Впрочем, наверняка и на этот счёт у Чубайса есть масштабное объяснение, как уже неоднократно бывало.