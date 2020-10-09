Чистой отток капитала из России вырос на 65% с начала года

Чистый вывоз капитала из РФ представителями частного сектора увеличился за период с января по сентябрь 2020 года на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Такие данные
В ЦБ отмечают, что в отличие от прошлого года, когда определяющими факторами в вывозе капитала были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, в последнем отчётном периоде значительную роль сыграло «снижение обязательств перед нерезидентами».
Профицит внешнеторговых операций за девять месяцев снизился в 1,9 раза по сравнению с показателем 2019 года ($64,8 млн против $163,1 млн).
Ранее NEWS.ru сообщал, что российские международные резервы за сентябрь потеряли $10,996 млрд (1,85%) и на 1 октября составили $583,426 млрд.
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