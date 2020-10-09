Чистой отток капитала из России вырос на 65% с начала года

https://static.news.ru/photo/c346c63a-0a35-11eb-ba55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чистый вывоз капитала из РФ представителями частного сектора увеличился за период с января по сентябрь 2020 года на 65,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные содержатся в материалах Банка России. В абсолютном выражении отток капитала составил $35,5 млрд. По итогам первых девяти месяцев 2019 года этот показатель составлял $21,4 млрд.

В ЦБ отмечают, что в отличие от прошлого года, когда определяющими факторами в вывозе капитала были операции банков по сокращению внешней задолженности и наращиванию иностранных активов, в последнем отчётном периоде значительную роль сыграло «снижение обязательств перед нерезидентами».

Профицит внешнеторговых операций за девять месяцев снизился в 1,9 раза по сравнению с показателем 2019 года ($64,8 млн против $163,1 млн).

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские международные резервы за сентябрь потеряли $10,996 млрд (1,85%) и на 1 октября составили $583,426 млрд.