Число самозанятых женщин в четырёх регионах приблизилось к 60%

Доля самозанятых женщин в Бурятии, Курганской области, Забайкальском крае и на Алтае приближается к 60%. Об этом сообщила заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова, которую цитирует ТАСС.

По словам Илюшниковой, количество женщин в сфере малого бизнеса в целом составляет около 40%, причём они являются собственниками и руководителями бизнеса. Самыми популярными видами деятельности среди самозанятых предпринимательниц являются дизайн, пошив одежды, кулинария, дизайн жилых помещений, маникюрные и парикмахерские услуги, сдача жилья в аренду. При этом сообщество самозанятых не всегда организованно, не всегда умеет заявлять о себе, не всегда может отстаивать свои права и доносить свои мысли.

Ранее сообщалось, что в России вдвое увеличилось количество самозанятых молодых людей, которым не исполнилось 18 лет. За семь месяцев этого года показатель вырос с 19,5 тысячи до почти 41 тысячи. В июле прошлого года число самозанятых подростков превышало 17,5 тысячи.

Лидерами по количеству зарегистрированных самозанятых младше 18 лет стали Москва (7,9 тысячи человек), Санкт-Петербург (3,1 тысячи), Московская область (2,7 тысячи). В пятёрку вошли Татарстан (2,3 тысячи) и Краснодарский край (1,8 тысячи). Заинтересованность в статусе самозанятых среди молодёжи объясняется простотой использования этого режима.