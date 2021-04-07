Число банкротств россиян за год выросло на 80%

https://static.news.ru/photo/addc15b8-97f0-11eb-b57f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество банкротств граждан РФ в 2021 году выросло на 81,5% по сравнению с показателями прошлого года. В первом квартале признали банкротами 40 569 россиян, включая индивидуальных предпринимателей, год назад за тот же период было 22 356 банкротств.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование «Федресурса». Агентство отмечает, что с момента запуска процедуры (октябрь 2015 года) в России банкротами признаны 322 849 человек.

Процедура запускается в основном по заявлениям самих должников. Доля таких случаев в первом квартале 2021 года составила 95,3%. Чаще всего банкротами становятся жители Москвы (2 224 случая), Подмосковья (2 176) и Краснодарского края (2 109).

Ранее NEWS.ru сообщал, что в марте появились первые россияне, получившие статус банкрота по новой внесудебной процедуре. Упрощённая схема, по которой заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ), заработала с 1 сентября 2020 года. Однако до завершения процедуры дошли только 14,5% из 8,7 тысячи первых заявителей.