Число банкротств россиян за год выросло на 80%

Количество банкротств граждан РФ в 2021 году выросло на 81,5% по сравнению с показателями прошлого года. В первом квартале признали банкротами 40 569 россиян, включая индивидуальных предпринимателей, год назад за тот же период было 22 356 банкротств.
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Процедура запускается в основном по заявлениям самих должников. Доля таких случаев в первом квартале 2021 года составила 95,3%. Чаще всего банкротами становятся жители Москвы (2 224 случая), Подмосковья (2 176) и Краснодарского края (2 109).
Ранее NEWS.ru сообщал, что в марте появились первые россияне, получившие статус банкрота по новой внесудебной процедуре. Упрощённая схема, по которой заявление на банкротство можно бесплатно подать через многофункциональные центры (МФЦ), заработала с 1 сентября 2020 года. Однако до завершения процедуры дошли только 14,5% из 8,7 тысячи первых заявителей.