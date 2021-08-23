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Частному бизнесу компенсируют расходы на строительство электрозаправок

13:47, 23 августа 2021
Частному бизнесу компенсируют расходы на строительство электрозаправок Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Утверждённая правительством концепция по развитию электротранспорта в России до 2030 года включает в себя предоставление частному бизнесу стимулов для строительства электрозаправок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Как уточняется в документе, государственная политика регулирования зарядной инфраструктуры должна быть более гибкой и включать ряд стимулирующих мер для частного бизнеса. Одной из таких мер может стать компенсация до 60% расходов на создание инфраструктуры для заправки электротранспорта.

Ранее правительство России утвердило концепцию, направленную на развитие в стране электромобилей и рассчитанную на ближайшие 10 лет. Ключевыми задачами в этой сфере должны стать стимулирование спроса на электромобили через льготное кредитование, разработка комплексных городских программ и инфраструктуры зарядных станций. Электромобили будут включены в программы льготного кредитования и лизинга, а со следующего года планируется запустить эксперимент по свободному проезду электромобилей по платным дорогам.

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