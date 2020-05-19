Часть «пакета Яровой» отсрочат ради восстановления экономики РФ

https://static.news.ru/photo/447093c8-99c8-11ea-87fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Операторам связи могут предоставить отсрочку на год для исполнения требований по ежегодному увеличению ёмкости хранилищ данных на 15%, необходимому для реализации «пакета Яровой».

Пункт включили в первичный вариант общенациональной программы восстановлению экономики России. Документ рассматривали во время совещания кабмина 18 мая 2020 года, передаёт «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Если предложение официально одобрят, то деньги, предназначавшиеся для покупки оборудования, направят на модернизацию сетей связи. Соответствующий законопроект могут внести в Госдуму в декабре 2020 года.

Нормы о ежегодном увеличении хранилищ — одни из самых «дорогих» для операторов. Инвестиции оцениваются в десятки миллиардов рублей в течение 5 лет. Например, «Вымпелкому» потребуется 45 млрд рублей, для «Мегафона» — 35-40 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бизнесмены из США в РФ составили несколько сценариев восстановления российской экономики после пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Положительная динамика может наблюдаться уже осенью, например, в октябре, рассказал руководитель Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.