https://static.news.ru/photo/6f83542c-31b0-11ea-8f2a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bryan Smith/ZUMAPRESS.com

Стоимость светлой нефти марки WTI выросла до $65 за баррель после появления информации о ракетных обстрелах американских военных баз в Ираке.

Данные электронных торгов США на 19:11 по местному времени (3:11 мск) свидетельствуют о том, что стоимость поставок нефти в феврале выросла на 3,89%. Ранее Пентагон подтвердил данные об атаках на два используемых США объекта в Ираке, сведений о погибших и пострадавших пока не поступало, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, президента США Дональда Трампа информировали о ракетных обстрелах аэропорта Эрбиле и базы ВВС Айн аль-Асад. Пресс-секретарь американского лидера Стефани Гришэм сообщила, что президент проинформирован о происходящем в Ираке и он следит за ситуацией.