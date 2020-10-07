Цены на нефть снизились после публикации отчета Минэнерго США

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Министерство энергетики США выпустило данные, свидетельствующие об увеличении запасов нефти в стране — впервые за четыре недели.

Биржи отреагировали на это событие снижением цен на сырьё. Стоимость барреля нефти с поставкой в декабре на лондонской бирже ICE Futures составляла $41,74 по состоянию на 18:10 мск, что на 2,1% меньше цены на момент закрытия предыдущей сессии.

Декабрьские фьючерсы на марку WTI торгуются на нью-йоркской бирже по $39,68 за баррель, на 2,43% меньше стоимости по итогам предыдущих торгов.

Согласно данным американского Минэнерго, запасы нефти в стране за последнюю отчётную неделю увеличились на 500 тысяч баррелей. При этом отраслевые эксперты ожидали снижение запасов на 2 млн баррелей, пишет «Интерфакс».

Дополнительное давление на нефтяные котировки оказало заявление президента США Дональда Трампа о прекращении переговоров с Демократической партией о мерах по стимулированию экономики. Дискуссии по этом вопросу возобновят после президентских выборов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что число буровых нефтяных скважин в Соединённых Штатах снизилось до 11 тысяч, что является рекордно низким показателем за последние 90 лет.