Цены на нефть продолжили расти после рекорда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость нефти продолжила расти после достижения максимумов накануне, передает Интерфакс. Фьючерсы Brent и WTI подорожали на $0,36 и $0,27 соответственно.

За неделю нефть обеих марок подорожала на 2,5% и 2,3%. Так, фьючерсы Brent на британской бирже ICE Futures к 9 июня достигли цены $123,94 за баррель. Что же касается WTI, то ее стоимость на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) составила $122,38 за баррель.

31 мая цена нефти марки Brent выросла выше $122 впервые с 24 марта. Эксперты считают, что она продолжит эту тенденцию и снижения стоимости в ближайшее время ждать не стоит.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак сказал, что ситуация на энергетическом рынке в Европе может быть в 2023 году хуже, чем в настоящее. По его словам, в случае отказа Запада от российской нефти РФ перенаправит ее на иные рынки, откуда она всё равно пойдёт европейским потребителям.