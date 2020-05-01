Цены на нефть начали расти

https://static.news.ru/photo/b96b61bc-8bb8-11ea-8c7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arne Dedert/dpa/Global Look Press

После смены положительной динамики на уход в минус накануне, нефтяные котировки радуют рынки ростом. Нефть эталонной марки WTI подорожала уже более, чем на 6% и торгуется выше $20 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.

К 16:05 мск фьючерсы на июнь WTI подорожали на 6,37%, до $20,04 за баррель. Утром цена на эту нефть поднималась до $20,45.

Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла на 1,4% и достигла $26,85 за баррель.

При этом 1 мая является днём, когда начали действовать договорённости ОПЕК+ о снижении уровня добычи. Рынок при этом отреагировал разнонаправлено. Нефтяные котировки даже опускались в «красную зону», а затем, перед открытием американских бирж, снова пошли в рост.

Сейчас в центре внимания инвесторов тот факт, что в первые два месяца совокупное снижение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ составит почти 10 млн. баррелей в сутки. Основной объём из этого придётся на Россию и Саудовскую Аравию, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили, что Ирак начал сокращать нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+.