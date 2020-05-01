Цены на нефть начали расти

После смены положительной динамики на уход в минус накануне, нефтяные котировки радуют рынки ростом. Нефть эталонной марки WTI подорожала уже более, чем на 6% и торгуется выше $20 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торговых площадок.
К 16:05 мск фьючерсы на июнь WTI подорожали на 6,37%, до $20,04 за баррель. Утром цена на эту нефть поднималась до $20,45.
Стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь Brent выросла на 1,4% и достигла $26,85 за баррель.
При этом 1 мая является днём, когда начали действовать договорённости ОПЕК+ о снижении уровня добычи. Рынок при этом отреагировал разнонаправлено. Нефтяные котировки даже опускались в «красную зону», а затем, перед открытием американских бирж, снова пошли в рост.
Сейчас в центре внимания инвесторов тот факт, что в первые два месяца совокупное снижение нефтедобычи в рамках соглашения ОПЕК+ составит почти 10 млн. баррелей в сутки. Основной объём из этого придётся на Россию и Саудовскую Аравию,
Как писал NEWS.ru, ранее СМИ сообщили, что Ирак начал сокращать нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+.
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