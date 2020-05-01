СМИ: Ирак начал сокращать нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/dfaa6b80-8ba3-11ea-b411-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/xinhua/Global Look Press

Багдад 1 мая приступил к сокращению добычи нефти на месторождении в иракской Басре, согласно достигнутым договорённостям ОПЕК+.

Первым сокращение начало месторождение «Западная Курна — 2», сообщили источники Bloomberg. До этого министр нефти Ирака Тамер аль-Гадбан заявил, что страна с 1 мая начнет сокращать добычу нефти на 22,8%.

Договориться о снижении нефтедобычи страны ОПЕК+ смогли 12 апреля. Соглашение предусматривает снижение в мае-июне на на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле — декабре — на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021-апреле 2022 года — на 5,8 млн баррелей в сутки.

Как писал NEWS.ru, Азербайджан сократит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.