СМИ: Ирак начал сокращать нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+

Багдад 1 мая приступил к сокращению добычи нефти на месторождении в иракской Басре, согласно достигнутым договорённостям ОПЕК+.
Первым сокращение начало месторождение «Западная Курна — 2»,
Договориться о снижении нефтедобычи страны ОПЕК+ смогли 12 апреля. Соглашение предусматривает снижение в мае-июне на на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле — декабре — на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021-апреле 2022 года — на 5,8 млн баррелей в сутки.
Как писал NEWS.ru, Азербайджан сократит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+.
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