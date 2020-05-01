Азербайджан сократит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/ffdf0664-8b75-11ea-976f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Азербайджан с сегодняшнего дня начал выполнять обязательства по сокращению добычи нефти согласно договорённостям стран-участниц ОПЕК+.

Азербайджан с сегодняшнего дня начал процесс сокращения добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+, — говорится в сообщении Минэнерго страны, которое приводит ТАСС.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Министерство энергетики Казахстана существенно ограничит добычу нефти на ряде месторождений страны в мае-июне. Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских месторождений. Всего согласно договорённостям ОПЕК+ Казахстан сократит добычу на 390 тысяч баррелей в сутки.