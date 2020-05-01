Казахстан ограничит добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+

https://static.news.ru/photo/59aa15b8-8b6b-11ea-b982-fa163e074e61_660.jpg Фото: Борис Бабанов/РИА Новости

Министерство энергетики Казахстана существенно ограничит добычу нефти на ряде месторождений страны в мае-июне. Это будет происходить согласно решению стран-партнёров ОПЕК+.

Ограничение добычи распространяется на месторождения, относящиеся к категории средних, крупных и гигантских месторождений, — говорится в сообщении министерства энергетики республики.

При этом ограничения не коснутся малых и мелких месторождений, по которым ожидается естественное снижение добычи ввиду экономических факторов. Всего согласно договорённостям ОПЕК+ Казахстан сократит добычу на 390 тысяч баррелей в сутки, передаёт ТАСС.

ОПЕК+ 12 апреля договорилась о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае-июне, а также на 7,7 млн во втором полугодии и на 5,8 млн баррелей далее до конца апреля 2022 года.

Ранее NEWS.ru писал, что Минэнерго России изучило несколько вариантов изменения законодательства для поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Однако обстановка в секторе не такая сложная, как в электроэнергетике, рассказал глава министерства Александр Новак. Он добавил, что снижение глобального спроса на нефть на фоне пандемии коронавируса составляет от 20 до 30 млн баррелей в сутки.