Цены на авиабилеты в Анапу и Геленджик рухнули из-за COVID-ограничений

Цены на авиабилеты на курорты Краснодарского края снизились из-за введённых ограничений по коронавирусу. Введение обязательных сертификатов о вакцинации, ПЦР-тестов и других ограничений привело к тому, что люди отказываются лететь в Анапу, Сочи и Геленджик, сообщает URA.RU.

О снижении цен на авиабилеты на российский юг рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Например, на первые числа августа перелёт из Москвы в Анапу, Геленджик и Сочи в среднем стоит 7–8 тысяч рублей. Это в разы дешевле, чем было, например, в 2019 году. Там средний тариф был около 15–25 тысяч рублей. Из-за чего это происходит? Сейчас определяющим фактором является, особенно по Краснодарскому краю, возможность или невозможность предоставления сертификата о вакцинации, — пояснил представитель туроператоров России.

При этом снижение цен всё же делает доступными поездки по стране. Но сдерживающим фактором являются ограничения, введённые российскими регионами. Вместе с тем, отмечает Горин, для заселения в частном секторе Анапы или Геленджика никаких справок предъявлять не требуется и сдерживающих ограничений в этом сегменте нет.

Ранее сообщалось, что многие россияне, купившие путёвки на курорты Краснодарского края, не успеют привиться от коронавируса до 1 августа. Поэтому люди в массовом порядке отменяют брони в отелях и выбирают в том числе Турцию, пляжи которой в настоящее время открыты для российских туристов.