https://static.news.ru/photo/1f503348-d090-11e9-bfcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России решил снизить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7%, такое решение принял совет директоров в пятницу, 6 сентября 2019 года, сообщает ЦБ.

Регулятор объяснил смягчение монетарной политики тем, что инфляция в стране продолжила снижаться, хотя инфляционные ожидания остаются на повышенном уровне. Кроме того, темпы роста российской экономики по-прежнему складываются ниже ожиданий ЦБ.

Нынешнее снижение ключевой ставки — уже третье за 2019 год. Ранее в июле регулятор опустил процент до 7,25%, а в июне — до 7,5%. Таким образом, сейчас ключевая ставка находится на минимуме с марта 2014-го.

О том, что Центробанк опустит ключевую ставку на 0,25 п.п., писал News.ru на основе консенсус-прогноза аналитиков и экономистов. Они уверяли, что темпы роста инфляции замедляются быстрее, чем ожидали эксперты и сам регулятор, поэтому последний будет вынужден смягчить свою политику.