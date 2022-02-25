Центробанк рассказал о спросе на наличные в первый день военной операции

Спрос населения и бизнеса на наличные 24 февраля подскочил до максимальных отметок с конца марта 2020 года. Россияне за день сняли со счетов свыше 111 млрд рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центробанк, отмечая, что эта сумма в 1,5 раза ниже максимума по снятию валюты в начале пандемии.

Это рекордный всплеск с 27 марта 2020 года — тогда, на фоне начала пандемии и после предложения президента Владимира Путина ввести налог на процентный доход с крупных вкладов, население и бизнес за день сняли наличность на 174,9 млрд рублей, — сообщает агентство.

24 февраля курс доллара обновил исторический максимум, взлетев до 89,6 рубля, евро — до 99,99 рубля, это максимум с 2014 года, когда он поднимался до 100,74 рубля.

Ранее Банк России заявил о принятии мер для поддeржания финансовой стабильности. В частности, регулятор предoставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года oтражать в отчётности акции и облигации по рыночной стoимости на 18 февраля 2022 года. Центробанк также предоставляет кредитным oрганизациям возможность использования величины курсов иностранных валют на 18 февраля 2022 года до 1 oктября 2022 года.