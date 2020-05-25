Центральная избирательная комиссия РФ объявила аукцион на медицинские маски

https://static.news.ru/photo/9dd54eba-9ea8-11ea-933f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральная избирательная комиссия РФ объявила аукцион. Организация планирует закупить около 1,8 миллиона медицинских масок.

Маска медицинская (хирургическая), одноразового использования. Наличие круглых ушных резинок для фиксации на голове. Количество слоев не менее трёх штук, — цитирует текст техзадания РИА Новости.

Средства на закупку товара будут взяты из федерального бюджета. Начальная цена аукциона составляет 1,3 миллиона рублей. В планах Центризбиркома закупить около 36 тысяч упаковок, в которых рассортированы по 50 масок. На поставку выделено не более восьми дней с момента подписания договора.

NEWS.ru писал ранее, что ЦИК опровергла слухи об онлайн-голосовании по Конституции в регионах.