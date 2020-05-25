ЦИК опроверг слухи об онлайн-голосовании по Конституции в регионах

https://static.news.ru/photo/9490e924-9e88-11ea-9563-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова опровергла сообщения некоторых СМИ, что в ряде российских регионов якобы возможно электронное дистанционное голосование по поправкам в Конституцию.

Слухи о нескольких регионах, которые прошли в Telegram, они недостоверны, Красноярский край, ещё что-то, — сообщила РИА Новости Памфилова.

По её словам, нигде, кроме Москвы, такое голосование провести пока невозможно.

Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин утвердил поправки в избирательное законодательство, которые среди прочего позволяют на федеральном уровне проводить дистанционный сбор подписей избирателей и электронное голосование.

Документ вводит само понятие «дистанционное электронное голосование», под ним подразумевается голосование без использования бумажного бюллетеня с использованием специального программного обеспечения. При проведении выборов и референдумов также может быть предусмотрена возможность народного волеизъявления по почте.

Кроме того, сбор подписей избирателей для регистрации станет возможным через единый портал государственных и муниципальных услуг.