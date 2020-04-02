Цена нефти Urals снизилась до минимального уровня с марта 1999 года

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Российская нефть продолжает снижаться на рынках Северо-Западной Европы и 1 апреля достигла отметки в $10,54 за баррель. Такой показатель стал минимальным с марта 1999 года. Об этом сообщается в отчёте агентства Argus Media.

При этом скидка на Urals осталась прежней — $4,75 на баррель. Как отметило агентство, данное значение является максимальным уровнем дисконта с июня 2008 года.

После того как президент США Дональд Трамп заявил о том, что Россия и Саудовская Аравия вскоре могут договориться о мерах по регулированию рынка, фьючерсы Brent на бирже ICE начали расти, приводит ТАСС данные из отчёта Argus.

Однако ценовые формулы на российскую нефть марки Urals на внутреннем рынке продолжают оставаться в отрицательной зоне, говорится в отчёте. Это означает, что затраты на перевозку, оплату экспортных пошлин и другие расходы превышают среднюю стоимость нефти Urals.

По данным торгов на 2 апреля, июньский фьючерс Brent на бирже ICE в Лондоне подрос на 11,6% — до $27,62 за баррель, а на пике роста баррель нефти этой эталонной марки достигал $27,88 за баррель. Баррель WTI подорожал на 10% — до $22,32 за баррель.

Как писал NEWS.ru, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речи о вероятности заключения новой сделки для стабилизации на рынке нефти взамен ОПЕК+ нет.