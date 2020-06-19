Цена нефти растёт на надеждах на восстановление спроса

https://static.news.ru/photo/cbfaf1e6-b1ef-11ea-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

Мировые цены на нефть пошли вверх после заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ на фоне оптимизма вокруг спроса и предложения на рынке сырья.

Согласно данным торгов, по состоянию на 7.45 мск цена августовских фьючерсов марки Brent выросла на 0,87% — до 41,87 доллара за баррель. Нефть марки WTI с поставками в июле подорожала на 0,98% — до 39,22 доллара за баррель.



Сырьевой рынок поддержали планы Ирака и Казахстана по компенсации недосокращённой в мае добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+. Общий процент соблюдения сделки ОПЕК+ в мае составил 87%, говорится в проекте коммюнике по итогам прошедшего 18 июня заседания техкомитета ОПЕК+.

На этой неделе стало ясно, что любая вторая волна не обязательно заставит правительства вернуться к драконовским мерам, — цитирует «ПРАЙМ» основательницу Vanda Insights Вандану Хари.

Она добавила, что рынок успокаивается, когда речь заходит об ограничении поставок нефти со стороны стран ОПЕК+.

12 апреля страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае — июне 2020 года, на 7,7 млн — во втором полугодии и на 5,8 млн — далее до конца апреля 2022 года.

Соглашение вступило в силу с 1 мая. 6 июня на очередной встрече стран ОПЕК+ участники продлили на июль параметры сокращения нефтедобычи, оговорённые для мая и июня. Из соглашения при этом вышла Мексика.

Несмотря на это, цена на российскую нефть достигла отрицательных значений. Так, 20 апреля она оценивалась в минус $2 за баррель. Одновременно цены на майские фьючерсы на нефть американской марки WTI достигли показателя минус $39,44.

Пережить самый острый период ценовой войны, развязанной саудитами, российским нефтяникам помогли американцы. Скважины останавливать не понадобилось. Мало того, благодаря скачку спроса к концу апреля Urals на мировых рынках впервые за много лет котировалась дороже, чем Brent.

Американские НПЗ начали закупать российскую нефть, несмотря на затоваривание рынка. Это произошло из-за того, что НПЗ не могут работать только на лёгкой сланцевой нефти, предприятия сконструированы под тяжёлые высокосернистые сорта, которые добывают в России и Венесуэле. Однако ещё в январе 2020 года американское правительство ввело санкции против Каракаса.

Правительство Саудовской Аравии поручило Saudi Aramco максимально нарастить нефтедобычу и выбросить сырьё на рынок по рекордно низким ценам — около $10,25 за баррель, ниже котировок Brent.

Россия вышла из «нефтяной войны» победителем, избежав значительных потерь. А Саудовская Аравия проиграла, получив серьёзный кризис в результате сокращения доходов, и с 1 июня 2020 года власти были вынуждены оптимизировать госфинансы, писал NEWS.ru.