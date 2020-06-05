Цена нефти Brent поднялась выше $41

https://static.news.ru/photo/5d27a2b8-a714-11ea-ad77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Цена нефти Brent преодолела отметку в $41 за баррель. Стоимость августовского фьючерса на лондонской бирже ICE выросла на 2,6% к уровню закрытия предыдущей сессии и достигла $41,02 за баррель. Таковы данные торговой площадки на 11:59 мск 5 июня.

В последний раз цена нефти в $41 за баррель была зафиксирована 6 марта текущего года. Как отмечает ТАСС, к 12:13 мск стоимость Brent выросла до $41,18 за баррель. Нефть сорта WTI торговалась на уровне $38,59 за баррель.

Как писал NEWS.ru, мировые цены на нефть вновь пошли в рост на фоне ожиданий инвесторами информации о встрече ОПЕК+. Согласно данным торгов на 07:45 мск, августовские фьючерсы на нефтяную смесь марки Brent выросли на 0,55% и составили $40,21 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,24% — до $37,5 за баррель.

В марте страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров соглашения о сокращении добычи нефти, ни о его продлении. После этого 1 апреля были сняты все ограничения на нефтедобычу, что привело к обвалу на рынке, совпавшему с глобальным падением спроса на нефть во всём мире из-за пандемии COVID-19.

Картелю позже всё же удалось прийти к соглашению о сокращении на 9,7 млн баррелей в сутки в мае–июне, 7,7 млн во втором полугодии и 5,8 млн далее до конца апреля 2022 года. Основным вопросом предстоящих встреч станет продление уровня сокращения добычи в 9,7 млн баррелей в сутки до начала сентября.