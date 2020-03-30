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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 10,39%.

Сейчас за баррель нефти этой марки предлагают $22,34. Цена на нефть WTI снизилась на 6,7%. Её стоимость находится на отметке $20,07 за баррель, следует из данных торговой площадки.

Как писал NEWS.ru, цена нефти в целом находится под давлением из-за сочетания двух важнейших факторов. С одной стороны, ослабляется потребность в ней из-за вируса. Международное энергетическое агентство (МЭА) оценивает сокращение её потребления на 20 млн баррелей в день, или примерно на 20%. При этом с апреля ОПЕК предполагает ещё больше увеличить добычу и поставки, целенаправленно снижая цены с целью отвоевать доли рынка.