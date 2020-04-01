https://static.news.ru/photo/e35d7d3a-42f6-11ea-bb15-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark E. Gibson/Danita Delimont/Global Look Press

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с поставкой в июне 2020 года снизилась до 24,9$ за баррель — на 5,5%.

Об этом свидетельствуют данные торгов по состоянию на 11:18 мск.

Стоимость нефти WTI снижается до $20,09 за баррель — на 1,9%.

С 1 апреля прекращает действовать соглашение о сокращении добычи нефти ОПЕК+. Ряд стран во главе с Саудовской Аравией уже объявили о планах нарастить производство. Если они это сделают, уже переполненный рынок сырья может принять ещё несколько миллионов баррелей в сутки. Единственное, что способно остановить нефтяников, — низкая стоимость энергоносителей.

Как ранее писал NEWS.ru, во вторник, 31 марта, стоимость июньских фьючерсов на лондонской бирже ICE на нефть марки Brent достигла уровня $27 за баррель.