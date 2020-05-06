Цена на нефть Brent перевалила за $31

https://static.news.ru/photo/34e20b78-8f71-11ea-9a5e-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Цена на нефть марки Brent превысила планку в $31 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи (ICE).

По состоянию на 09:47 мск стоимость июльских фьючерсов на Brent составила $31,05 за баррель.

Подорожала и нефть марки WTI. Её июньские фьючерсы оцениваются в $24,34 за баррель, сообщает RNS.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший заместитель председателя правительства и руководитель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович спрогнозировал подорожание нефти к концу 2020 года до $30–40. При этом он отметил, что для стабилизации рынка недостаточно новой сделки ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи, необходимы реальные действия.