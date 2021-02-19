Цена биткоина превысила $53 тысячи

https://static.news.ru/photo/eb61b038-72c4-11eb-b517-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Стоимость криптовалюты биткоин в очередной раз побила исторический рекорд, превысив отметку в $53 тысячи. Рост котировок относительно утренних показателей продолжился, несмотря на критику со стороны Илона Маска и Билла Гейтса.

За последние 12 часов цена самой популярной криптовалюты BTC выросла на 2,3 тысячи, свидетельствуют данные крупнейшей по объёму торгов биржи Binance.

С начала 2021 года биткоин прибавил в цене 69%. Последняя волна роста стартовала после того, как автопроизводитель Tesla объявил о покупке биткоинов на $1,5 млрд. В компании добавили, что планируют обеспечить возможность оплаты автомобилей биткоинами.

Как сообщал NEWS.ru, основатель Tesla Илон Маск раскритиковал инвестиции компании в BTC. Он назвал вложения «безрассудными», а саму криптовалюту — «менее глупой формой ликвидности, чем сбережения в денежных средствах».