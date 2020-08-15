ЦБ запретил страховщикам навязывать новый полис ОСАГО

https://static.news.ru/photo/1fbb74aa-dea4-11ea-86fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Страховщики обязаны внести изменения в полис ОСАГО, если о них уведомляет автовладелец, а не навязывать ему покупку нового. Центробанк опубликовал по этому поводу два письма, в которых говорится о недопустимости принуждения к приобретению нового полиса.

Изменения вносятся в том числе и в электронных полис. Данные в полисе ОСАГО должны быть изменены, если автовладелец сменил фамилию, поменял паспорт или права, пишет «Коммерсант».

Это касается также случаев, когда владелец авто потерял документы и получил вместо них дубликат в ГИБДД. Если после получения полиса автовладелец обнаружил в нём ошибки, то страховщик точно также вносит изменения и направляет владельцу машины новый полис ОСАГО.

Регулятор указывает, что проблема не является настолько уж острой, но в Центробанк поступили несколько десятков жалоб по этому вопросу, в том числе и на крупнейших страховщиков на рынке.

Отдельно отмечается, что под видом внесения изменений в действующий полис нельзя вносить нового страхователя или автомобиль. В этом случае нужно оформлять новый договор ОСАГО.

Ранее NEWS.ru сообщал, что власти сообщили о перечне изменений, которые ожидают автовладельцев осенью 2020 года. В частности, будут пересмотрены тарифы ОСАГО, вернётся процедура техосмотра, на дорогах Москвы изменится дорожная разметка.