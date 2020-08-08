Автовладельцев из России предупредили об изменениях

https://static.news.ru/photo/9d2bfb14-d9a2-11ea-a742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти сообщили о перечне изменений, которые ожидают автовладельцев осенью 2020 года. В частности, будут пересмотрены тарифы ОСАГО, вернётся процедура техосмотра, на дорогах Москвы изменится дорожная разметка. Сотрудников ГИБДД снабдят новой аппаратурой для оценки технического состояния автомобилей.

В частности, границы тарифного коридора будут расширены на 30%. Размеры индивидуальной ставки снизятся в обе стороны. Минимальная составит 2471 рубль, а максимальная вырастет до 5436 рублей. Водители смогут получить индивидуальный тариф, который будет рассчитываться на основании таких факторов, как наличие грубых нарушений ПДД. Также россиян ждёт возвращение процедуры техосмотра, которую приостановили из-за пандемии коронавируса, пишет РИА Новости.

Помимо этого, будет введён и ряд абсолютно новых требований. Водитель будет обязан предоставить фотографии въезда и выезда в пункт техобслуживания. Инспекторы начнут сверять координаты автомобиля с координатами пункта ТО.

Изменения коснулись и тарифов на платных дорогах. Летние цены были продлены до 31 октября из-за сдвига сезона отпусков в России.

Как информировал NEWS.ru, водителей могут избавить от ошибочных или глупых штрафов. Для этого готовятся поправки в законодательство, которые сейчас обсуждают Минюст, МВД и Минтранс.