https://static.news.ru/photo/5eb7139e-c4e2-11e9-bf2b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Банк России собирается поделить инвесторов на четыре категории. Сейчас проект закона ожидает поправок ко второму чтению, которое должно состояться осенью.

При этом не все игроки рынка считают эту инициативу полезной, пишет « Профиль ».

По нынешней версии законопроекта инвесторов разделят на «особо защищаемых неквалифицированных», «простых неквалифицированных», «простых квалифицированных» и «профессиональных».

Категории будут присваиваться в зависимости от опыта будущего инвестора и суммы, которой он располагает. Кроме того, всем желающим выйти на этот рынок придётся сдать экзамены.

В каждом подразделении есть свои ограничения. «Простой неквалифицированный инвестор» должен располагать суммой не менее 400 тысяч рублей.

Получить статус «простого квалифицированного инвестора» можно, если есть сумма в 10 млн рублей. Планка для «профи» - 50 млн рублей и значительный опыт в этой сфере.

Споры вызывает тот факт, что большинство инвесторов относятся к первой категории и, если отказать им в доступе к ряду бумаг, это может сильно сказаться на сокращении рынка.

Эксперты при этом считают, что новая инициатива может вызвать отток средств россиян на иностранные рынки. При этом погоня за быстрыми и большими деньгами чаще всего оставляет наших сограждан без гроша. ЦБ в данной ситуации не может ничего сделать, ибо у офшоров свои правила.

По мнению ведущего аналитика «ФинИст» Андрея Перекальского, неквалифицированные инвесторы скупают доллары, которые вкладывают в криптовалюты. Из-за отсутствия компетенции страдают и их доходы, и курс нацвалюты.

Глава аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов согласен с тем, что новые инициативы преследуют цель обезопасить инвесторов от избыточных рисков. Однако тут не всё так просто.

Такими мерами Госдума только выгоняет с фондового рынка тех, у кого есть возможности для инвестирования. Россияне и так не верят во многие финансовые институты, - сказал Блинов.

А вот руководитель Ассоциации форекс-дилеров Евгений Машаров считает, что ограни ограничительные меры со стороны государства сделают офшорные рынки ещё более привлекательными для наших граждан.

В итоге эксперты отмечают, что единственной альтернативой является налаживание диалога с гражданами. Россиян необходимо информировать о возможностях инвестирования, подчеркнул Перекальский.

В 2018 году международные инвесторы вывели из российских фондов рекордное за пять лет количество средств. Суммарный отток стал одним из самых худших показателей среди фондов развивающихся стран, писал News.ru.