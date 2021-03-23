ЦБ предупредил о росте оборота бумажных денег из-за «парадокса наличных»

https://static.news.ru/photo/c8295e96-8bd7-11eb-be60-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В течение ближайших пяти лет оборот наличных в России может вырасти на 19,4%, считают в Центробанке. По словам зампреда ЦБ Михаила Алексеева, к этой ситуации приведёт «парадокс наличных»: рост числа бумажных денег на руках у граждан одновременно с увеличением числа безналичных операций.

Он рассказал, что к началу 2026 года объём обращающихся в стране наличных может составить до 16 трлн рублей, передаёт РБК.

В базовом сценарии мы рассчитываем, что в ближайшие годы часть избыточной наличной массы, выпущенной в оборот в 2020 году, должна вернуться обратно в кассы Центрального банка. Однако после этого рост наличных снова возобновится и при любых сценариях через пять лет их в обращении будет больше, чем сейчас, — отметил он.

Пои этом Алексеев уверен, что в 2021 году рост объёмов наличной денежной массы не будет так же велик, как в 2020 году. Кроме того, рост спроса не должен повлиять на политику Банка России в области повышения процентной ставки, передаёт «Интерфакс».

Мы оцениваем излишний навес наличных, которые ушли в обращение, в сумму порядка 2 трлн рублей, и эта сумма, как нам представляется, рано или поздно частично хотя бы должна вернуться обратно, — добавил он.

Вероятно, не все выпущенные деньги в результате вынутся в кассы ЦБ, заключил он.

Ранее Банк России приобрёл на внутреннем рынке валюту с расчётами 22 марта на сумму 6,7 млрд рублей. Как писал NEWS.ru, первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что в России необходимо создавать среду, где компании смогут расти и привлекать капитал на фондовом рынке. По его мнению, рынок капитала не стал источником привлечения средств для российских компаний, «хотя последние IPO были достаточно успешны», поскольку они проводились ИT-компаниями, «которые реализуют новые бизнес-модели с помощью ИT-технологий».