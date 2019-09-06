https://static.news.ru/photo/413d53a8-d0a6-11e9-983c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Темпы роста реальных располагаемых доходов россиян окажутся слабыми, следует из слов главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

К сожалению, динамика реальных доходов неудовлетворительна, и здесь наши оценки близки к оценкам Минэкономразвития на этот год, — говорит Набиуллина, отвечая на вопрос корреспондента News.ru.

По прогнозу МЭР, реальные доходы граждан вырастут всего на 0,1% в этом году.

Проблема реальных доходов россиян должна решаться, прежде всего, на базе устойчивого экономического роста, рассуждает председатель. На реальные доходы влияет множество факторов, но основные — это усиление экономической активности, рост производительности труда и эффективная реализация инвестпроектов.

Тем не менее, несмотря на задержки с реализацией нацпроектов, с госрасходами мы в базовом сценарии закладываем нормализацию темпов расходования и рост доходов населения, — добавляет Набиуллина.

Потребительское кредитование не может быть главным драйвером экономического роста, также отметила глава ЦБ.

Как ранее писал News.ru, число россиян, располагающих доходами ниже прожиточного минимума, может снизиться к концу 2019 года, прогнозируют в Минтруде. При этом за последние полгода этот показатель лишь увеличился: с 12,5% до 12,7%.