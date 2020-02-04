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Центральный банк Российской Федерации обнаружил в 2019 году около 200 компаний финансовых пирамид. В частности, признаки таковых были у интернет-проектов, кредитных потребительских кооперативов и обществ с ограниченной ответственностью.

Эксперты отмечают, что число организаций значительно выросло. К примеру, в 2018 году было обнаружено 168 компаний, в 2017 году — 137.

Связано это с тем, что мы год назад открыли специальный хаб, который как раз и направлен на то, чтобы выявлять все финансовые пирамиды, просеивать мелким ситом информацию о финансовых пирамидах, — цитирует РБК директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

Наибольшее число организаций (88) было выявлено в Центральном федеральном округе, а большинство интернет-пирамид (43%) были зарегистрированы в Британии.

Ранее Валерий Лях заявил, что россиян стало сложнее завлечь в финансовые пирамиды. Граждане начали более бережно относиться к денежным средствам.