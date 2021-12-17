ЦБ РФ назвал худшими вложениями инвестиций под влиянием чужих советов
Софья Купервасер
Софья Купервасер
20:55, 17 декабря 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала худшим финансовым решением россиян импульсивные траты сбережений под влиянием чужих советов. Экономист сообщила об этом во время прямой трансляции на YouTube-канале Центробанка. Она призвала россиян не поддаваться ажиотажу, возникающему при распространении информации о грядущем подорожании товаров, отметив, что после спада паники цена может стать более выгодной. По прогнозам ЦБ, уровень инфляции в России будет колебаться в районе 4%, передает РИА.
Худшие финансовые решения — это импульсивные решения и под воздействием чьих-то советов или чужого примера. Он может оказаться неудачным, могут оказаться другие обстоятельства. Конечно, нужно соизмерять именно не с чужим примером, а с собственным анализом доходов, расходов, — сказала Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Ранее глава ЦБ заявила о новом проекте ЦБ, согласно которому переводы между собственными счетами клиента в разных банках станут бесплатными. По мнению банкира, отсутствие комиссии улучшит конкуренцию среди банков.