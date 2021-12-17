ЦБ РФ назвал худшими вложениями инвестиций под влиянием чужих советов

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Дальнейшее повышение ключевой ставки ЦБ может оказать на инфляцию, с которой пытается бороться регулятор, обратный эффект. Перекрывать необходимо реальные источники, питающие инфляцию, а к ним ключевая ставка уже не имеет никакого отношения, заявил NEWS.ru шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Очередной, седьмой по счёту в 2021 году подъём ключевой ставки ЦБ сразу с 7,5% до 8,5%, равно как и два предыдущих повышения ставки, по большому счёту ничего полезного в дело...