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ЦБ лишил лицензии РФИ Банк

09:28, 04 июня 2021
Фото: RFI BANK/facebook.com

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у московского РФИ Банка. Об этом говорится на сайте регулятора.

Как уточняется, соответствующее решение было принято в связи с тем, что финансовая организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Банка России. До этого в отношении РФИ Банка уже применялись различные меры, теперь полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Отмечается, что банк занимался вовлечением в проведение операций, связанных с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. По величине активов он занимал 328-е место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Заубер Банка, московского банка «ИРС» и казанской расчётной небанковской кредитной организации «Нарат».

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