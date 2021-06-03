ЦБ лишил лицензии РФИ Банк

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у московского РФИ Банка. Об этом говорится на сайте регулятора.
Как
Отмечается, что банк занимался вовлечением в проведение операций, связанных с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. По величине активов он занимал 328-е место в банковской системе России.
Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Заубер Банка, московского банка «ИРС» и казанской расчётной небанковской кредитной организации «Нарат».