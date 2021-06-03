ЦБ лишил лицензии РФИ Банк

https://static.news.ru/photo/db34e038-c501-11eb-9d7a-96000091f725_660.jpg Фото: RFI BANK/facebook.com

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у московского РФИ Банка. Об этом говорится на сайте регулятора.

Как уточняется , соответствующее решение было принято в связи с тем, что финансовая организация нарушала регулирующие банковскую деятельность федеральные законы и нормативные акты Банка России. До этого в отношении РФИ Банка уже применялись различные меры, теперь полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.

Отмечается, что банк занимался вовлечением в проведение операций, связанных с нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. По величине активов он занимал 328-е место в банковской системе России.

Ранее сообщалось, что Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Заубер Банка, московского банка «ИРС» и казанской расчётной небанковской кредитной организации «Нарат».