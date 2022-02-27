British Petroleum продаст свою долю в «Роснефти»

Британская нефтекорпорация British Petroleum (BP) продаёт свою долю в «Роснефти» из-за военной спецоперации в России на Украине. Об этом говорится в сообщении компании.

Совет директоров BP сегодня объявил, что продаст свою доли в «Роснефти». BP владела 19,75% акций «Роснефти» с 2013 года. Кроме того, глава BP Бернард Луни уходит из совета директоров «Роснефти», решение вступает в силу немедленно, — говорится в сообщении компании.

Глава BP Бернард Луни выходит из совета директоров «Роснефти». Корпорация отмечает, что в течение 30 лет работала в России с «прекрасными российскими коллегами». Но текущие события изменили ситуацию.

Агентство Bloomberg сообщило, что китайские компании временно приостановили закупки российской нефти, которая доставляется морем из портов Дальнего Востока. Паузу в поставках объясняют необходимостью оценить последствия спецоперации Москвы на Украине.

Ранее заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что США собираются ограничить возможности России по добыче нефти и газа в долгосрочной перспективе.