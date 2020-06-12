Британский ВВП сократился в апреле на рекордные 20,4%

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Валовой внутренний продукт (ВВП) Великобритании продемонстрировал в апреле рекордное падение на 20,4%. Показатель, отражающий общую рыночную стоимость всех готовых товаров и услуг, произведённых на территории страны в течение года, начал стремительно снижаться на фоне карантина, введённого в стране из-за пандемии коронавируса.

Падение ВВП за месяц составило 20,4%, что стало самым крупным с момента начала ежемесячных отчётов в 1997 году, — цитирует ТАСС отчёт Национальной статистической службы Соединённого Королевства (ONS).

Общее падение темпов развития экономики с февраля по апрель в Великобритании составило 10,4%. Сильнее всего от пандемии пострадали строительство (производство сократилось на 18,2%), промышленность (-9,5%) и сфера услуг (-9,9%). К числу особо пострадавших отнесены отели и рестораны, образовательные учреждения, производители автомобилей и автосалоны.

Пандемия крайне негативно отразилась на торговле Великобритании с остальным миром, произошло существенное падение объёмов импорта и экспорта автомобилей, топлива, предметов искусства и одежды, — говорится в отчёте.

Уточняется, что в результате экономического кризиса 2008 года, самым большим падением стало сокращение экономики на 1% в марте, и на 6% — в целом за полтора года.

Как писал NEWS.ru, если Россию накроет вторая волна пандемии коронавируса в 2020 году, то её экономика снизится на 10%. В случае если распространение заболевания удастся контролировать, то уровень снижения составит 8%. Об этом сообщается в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Что касается мирового ВВП, то, в зависимости от сценария, он может составить 6–7,6%. Тяжелее всего придётся, как отметили экономисты, Италии, Испании, Франции и Великобритании. США также не минует снижение ВВП. Оно составит от 7,3% до 8,5%. Меньше всего пострадает Китай. В случае второй волны показатель падения составит 3,7% по итогам текущего года, но если её не будет, то ВВП КНР снизится на 2,6%.