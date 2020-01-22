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Глава фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, который находится в международном розыске по запросу российских властей, вступил в полемику с экс-министром экономического развития РФ Максимом Орешкиным.

Инвестор заявил, что Орешкин «рисует розовую и оптимистичную картину», а в это время предприниматели из-за рубежа сталкиваются с уголовным преследованием и коррупцией со стороны чиновников. Браудер напомнил о своём аудиторе Сергее Магнитском, убийство которого, по его словам, скрывают российские власти. Кроме того, в пример финансист привёл и уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви, пишет РБК.

В ответ на выпад Браудера, Орешкин напомнил, что сейчас в российскую экономику «миллиарды долларов поступают в виде инвестиций».

Я лично не знаю, кто прав, но реальность такова, что больше денег поступает в Россию. И эти инвесторы однозначно умеют считать деньги, — сказал экс-министр.

Орешкин также заметил, что российское будущее будет однозначно позитивным.

Как писал NEWS.ru, ранее в Давосе бывший министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что уровень социально-экономического неравенства в России снижается, но всё ещё остаётся недопустимо высоким.