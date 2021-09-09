«Большое достижение»: в СФ отреагировали на завершение строительства СП-2

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Основная ошибка, которую совершают начинающие инвесторы, заключается в том, что они слушают всех подряд и не понимают, где профессионал, а где обычный дилетант. Об этом «ФедералПресс» рассказал финансовый аналитик, профессиональный трейдер и квалифицированный инвестор Артём Звездин.

Не слушайте блогеров. Лучше слушать аналитические агентства, которые целиком и полностью работают для того, чтобы собирать аналитику о рынках и перерабатывать их в определённый отчёт своим клиентам, — отметил эксперт....