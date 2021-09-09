«Большое достижение»: в СФ отреагировали на завершение строительства СП-2

Завершение строительства трубопровода «Северный поток-2» (СП-2) является большим достижением «Газпрома» и России в целом, так как была проведена «очень трудная работа», рассказал NEWS.ru член Совфеда (СФ) Сергей Цеков, реагируя на соответствующее заявление главы компании Алексея Миллера.
Завершение СП-2 — это большое наше достижение. И не только наше, но и европейское. На мой взгляд, СП-2 нужен больше Европе, чем нам. Хотя, может быть, нужен Европе не меньше, чем нам, так будет правильнее, мне кажется, — подчеркнул политик.
Собеседник также прокомментировал «предсказания» трёхлетней давности президента Украины на тот момент Петра Порошенко, в июне 2018-го предрекавшего, что СП-2 никогда не достроят.
Такие предсказатели не руководствуются глубокими геополитическими знаниями, межгосударственными процессами. Они руководствуются эмоциями. Им кажется, что если они ненавидят Россию, то и все вокруг её ненавидят. На самом деле это далеко не так. Они думают, что на Украине получится построить высокоразвитое государство без РФ. Это большое заблуждение. Никогда. Только с РФ они смогут это сделать, — отметил Цеков.