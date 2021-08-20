Россияне поддержали развитие высоких технологий

Более половины опрошенных россиян (56%), проживающих в городах-миллионниках, положительно высказались о развитии современных технологий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международного разработчика антивирусного программного обеспечения Eset.

Отмечается, что 41% респондентов не разделили положительного представления о развитии современных гаджетов. При этом негативный взгляд на развитие «хай-тека» выразили по большей части представители молодого поколения — от 18 до 24 лет.

В то же время больший уровень скептицизма по отношению к высоким технологиям высказывали мужчины, женщины же отнеслись к прогрессу в основном положительно. В компании отметили, что основную пользу от использования гаджетов россияне увидели в создании более комфортных условий жизни, а также возможность поддерживать контакт с людьми из любой точки мира.

Среди основных недостатков технологического прогресса граждане назвали отсутствие общения в живом формате, возрастающую лень, уязвимость к тотальной слежке и отсутствие приватности. В ближайшее время, по мнению большинства россиян, наиболее реальным технологическим нововведением будет выглядеть создание «умных домов», доставка с помощью дронов, распространение беспилотных автомобилей и другие.

Ранее россияне рассказали, что за ними следят через гаджеты. Такое мнение высказали подавляющее большинство граждан страны — 77%. Меньше всего возможной слежки опасаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (35%). В то же время более старшую группу (от 35 лет) ограничение приватности из-за гаджетов волнует чаще.