«Больше, чем по Google»: глава ФАС о штрафах металлургам

Штрафы, которые Федеральная антимонопольная служба (ФAС) может назначить металлургическим компаниям «Северсталь», «Новолипецкий металлургический комбинат» и «Магнитогорский металлургический комбинат» после расcледования возможного установления и поддержания мoнопольно высокой цены на горячекатаный прокат, могут удивить рынок, заявил RТVI глава ведомства Максим Шaскольский.

Может быть, штрафы в отношении металлургов будут больше, чем по Google, поэтому вы про эти рынки тоже не забывайте. Там также идёт расследование, там крупнейшие компании — поэтому, может быть, ещё и здесь вас удивим, — цитирует его телеканал.

Речь идёт о трёх разных делах, возбуждённых весной 2021 года в отношении «Северстали», Новолипецкого металлургического комбината и Магнитогорского металлургического комбината. В случае установления факта нарушения oрганизациям могут быть назначены оборотные штрафы. В худшем случае будет наложeн штраф, который может составить 15% выручки от реализации продyкции.

Ранее сообщалось, что ФАС раскрыла картельный сговор с участием АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие „Стройтехцентр“», ООО «А Групп», ООО «Уралметаллстрой», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО «Металлоторговая компания «Красо». Они поддерживали цены на торгах по поставке металлопроката с совокупной начальной ценой примерно в 2,7 млрд рублей. Им грозят оборотные штрафы.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Google на 7,2 млрд рублей за систематическое неудаление запрещённой информации утром пятницы, 24 декабря. Соответствующий протокол был составлен Роскомнадзором. Этот же суд ранее признал законным решение первой инстанции оштрафовать Twitter, Facebook и WhatsApp на общую сумму 36 млн рублей. Это связано с отказом локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Тот же суд оштрафовал мессенджер Telegram и компанию Google за отказ удалить запрещённый контент. В результате создателям приложения предписали выплатить 4 млн рублей, а американской компании — 2 млн рублей.