Более тысячи бизнесменов обратились к Москве за имущественной поддержкой

https://static.news.ru/photo/f10ce630-8de9-11ea-8b4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: uwe umstätter/imageBROKER.com/Global Look Press

В рамках антикризисных мер, принятых столичным правительством, с 30 марта за помощью обратились больше тысячи предпринимателей. Все обращения были направлены через портал Mos.ru. Об этом сообщил заместитель мэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Организации, которые сильнее всего пострадали от пандемии коронавируса, благодаря мерам городской поддержки освободили от арендной платы, а застройщикам, работающим в рамках больших инвестпроектов, дали возможность отсрочить плату за изменение вида разрешённого использования земли во время работы.

Обращаются за мерами по отмене либо отсрочке платежей не только коммерческие организации, но и НКО, и индивидуальные предприниматели. Наиболее активно подают обращения для получения городской поддержки компании в сфере торговли, гостиничного бизнеса, а также организации сектора бытовых услуг, которые приостановили свою деятельность на время пандемии. Чтобы предприниматели могли оптимизировать временные затраты, мы предоставили им возможность обратиться за льготами и после отмены режима повышенной готовности — вплоть до конца 2020 года, — отметил Ефимов.

По его словам, помощь будет оказана более чем 11 тыс. предпринимателям. Объём поддержки из бюджета Москвы составит более 12,4 миллиарда рублей.

Чтобы получить поддержку, бизнесмену нужно составить обращение в департамент городского имущества и приложить к нему необходимый для каждой отрасли пакет документов. Речь идёт об организациях, работающих в сфере туризма, гостиничных и бытовых услуг, общепита, культуры, торговли, спорта, выставочной, развлекательной и образовательной деятельности.

Как писал NEWS.ru, ранее московским предпринимателям предложили 150 помещений для льготной аренды.