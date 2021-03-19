Богатейшие люди мира потеряли десятки миллиардов долларов за день

https://static.news.ru/photo/d8200968-88a7-11eb-a17c-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суммарное состояние десяти богатейших людей мира рухнуло за день более чем на $23 млрд. Больше всех за сутки обеднел глава Tesla Илон Маск.

Маск потерял $10 млрд. Теперь его состояние оценивается в $162 млрд, он опустился на третью строчку рейтинга Forbes Real Time.

Владелец Louis Vuitton Бернар Арно потерял $525 млн и занял второе место рейтинга с состоянием $162,6 млрд. Первое место в рейтинге сохранил владелец Amazon Джефф Безос, который потерял почти $6 млрд, но всё ещё имеет $178 млрд.

При этом кое-кто за это время сумел приумножить своё состояние. Так, известный инвестор Уоррен Баффет в этот день смог даже заработать $505 млн.

Как писал NEWS.ru, акции производителя электромобилей Tesla 9 марта взлетели в цене сразу на 19,64% — до $673,58 за одну ценную бумагу. Благодаря этому американский предприниматель Илон Маск, имеющий доли в компаниях Tesla и SpaceX, за сутки увеличил состояние на рекордные $25 млрд.