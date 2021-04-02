Bloomberg заявил о восстановлении экономики России

https://static.news.ru/photo/1fddaf2e-5aa2-11ea-8669-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российская экономика на фоне решения властей не водить повторный общенациональный карантин восстанавливается от коронавирусной рецессии. Об этом пишет Bloomberg.

По данным агентства, экономика РФ пострадала значительно меньше других стран по причине более мягких ограничений из-за пандемии коронавируса.

В то же время в стране возникли проблемы с инфляцией, спровоцированной ростом мировых цен на продукты питания и последовавшим за этим ослаблением национальной валюты. В этой связи Банк России в марте повысил ключевую ставку, впервые с 2018 года. В перспективе возможно дальнейшее её повышение.

По словам эксперта по экономике Скотта Джонсона, чьё мнение приводит Bloomberg, восстановление экономики России набирает ход. Этому способствуют замедление пандемии, прогресс вакцинации населения и высокие цены на нефть.

При этом вирус остаётся угрозой. До возвращения к нормальности ещё далеко, но ВВП может вернуться к докризисным показателям к четвёртому кварталу, — отметил Джонсон.

В свою очередь эксперты Всемирного банка считают, что в 2021–2022 годах ВВП страны прибавит 2,6 и 3% соответственно. При этом бедность будет снижена до докризисного уровня.

Ранее специалисты международного страховой компании Euler Hermes заявили, что вакцинация против коронавируса положительно скажется на росте российской экономики во второй половине 2021 года. Об этом писал NEWS.ru.