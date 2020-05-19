Bloomberg предрёк России худшее падение ВВП за 25 лет

https://static.news.ru/photo/d4a1807e-9a04-11ea-b3d2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аналитики Bloomberg спрогнозировали обрушение российского ВВП на 16% во втором квартале текущего года. Падение окажется сильнейшим с начала 1990-х годов.

Агентство Bloomberg составило прогноз на основе данных Минфина России о доходах и расходах бюджета, придя к выводу о снижении ВВП на четверть только в апреле. Причиной падения стали ограничения, введённые для граждан и предприятий из-за пандемии COVID-19.

Из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, экономическая активность в стране снизилась, а доходы упали. <...> Снижение ВВП во втором квартале, вероятно, будет более глубоким, чем во время мирового финансового кризиса, — цитирует РБК аналитика Скотта Джонсона, работавшего над прогнозом Bloomberg.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Михаил Мишустин 19 мая пообещал «в ближайшее время» закончить разработку национального плана восстановления экономики.