Bloomberg: Индия заменит российское дизельное топливо в Европе

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Индия, закупающая нефть из РФ, увеличит поставки дизельного топлива в Европу после вступления 5 февраля в силу эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, сообщает Bloomberg. По информации агентства, это позволит сохранить поставки сырья на мировой рынок, однако снизит доходы России.

По данным консалтинговой компании Vortexa, после вступления в силу эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти в декабре Индия нарастила покупки сырья в России на 24%.

Переработка и отправка российской нефти в Европу индийскими компаниями не запрещена режимом санкций, однако РФ вынуждена будет продавать сырье со скидкой, а также потеряет добавленную стоимость от нефтепереработки.

Вице-премьер Александр Новак заявил, что в России по итогам 2022 года выросли добыча и экспорт нефти. Он отметил, что позитивный результат получен, несмотря на действия недружественных стран и санкции в отношении РФ.

По мнению журналистки итальянского издания Money Вайолет Сильвестри, Европа столкнется с дефицитом дизельного топлива из-за России после 5 февраля, когда начнет действовать запрет на транспортировку российских нефтепродуктов. По ее словам, это станет новым испытанием для европейской энергетики. До сих пор не ясно, как именно будет восполнен такой дефицит, и это представляет собой серьезную проблему, отметила специалист.